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"ВСУ — прежде всего": в Одессе проходят митинги возле городского совета

23 сентября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе проходят митинги возле городского совета
Митингующие под стенами мэрии. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несокрушимость одесситов, которые четвертую неделю подряд выходят на мирный протест под стены одесского городского совета, продолжает поражать всю страну. После месяца акций активисты сообщают, что есть первые результаты, в частности, пересмотр ряда бессмысленных тендеров.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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"Это маленькие результаты, но они есть. Это, во-первых, у нас есть отмена тендера на закупку елок. Во-вторых, за последний месяц мы видим, что почти каждый день мэрия начала устраивать встречи с военными и предоставлять отчеты о помощи армии", — сказала организатор митинга Екатерина Ножевникова.

Требования митингующих возле мэрии. Фото: Новини.LIVE
Люди вышли с плакатами на митинг. Фото: Новини.LIVE

Протесты во время заседания горсовета

27 сентября должно состояться очередное заседание Одесского городского совета. Активисты отмечают, что в этот день также придут под стены мэрии, ведь власти не слышат требований горожан и не понимают, на что сейчас необходимо тратить средства.

"Мы собираемся прийти сюда, потому что уже есть решение о предоставлении 100 миллионов гривен на закупку дронов. Это решение очень крутое, потому что оно решит на несколько месяцев вопрос об обеспечении "птичками" одесских бригад. Я считаю это большим достижением. Однако еще много нерешенных вопросов", — добавила волонтер.

Одесситы возле стен городского совета. Фото: Новини.LIVE
Требования горожан выделить средства на армию. Фото: Новини.LIVE

Ремонта суда — быть?

Волонтеры отмечают, что, несмотря на отмену тендера по закупке деревьев, о суде все же чиновники стараются не вспоминать. Но этот вопрос должны быть решены именно депутатами городского совета, ведь они не проголосовали на отмену ремонтных работ Киевского районного суда во время прошедшего заседания исполкома.

"Надеюсь, что кто-то из них возьмет на себя такую смелость и на сессии вновь поднимет этот вопрос. Ведь весь город хочет знать, кто поименно готов тратить средства на ремонт судов во время войны", — подытожила Ножевникова.

Одесситы с чучелом кремлевского диктатора. Фото: Новини.LIVE

Напомним, глава одесской ОВА Олег Кипер встал на сторону митингующих и требует отменить скандальные тендеры на ремонт суда и озеленение города. С соответствующим запросом разобраться в деталях он обратился к мэру Геннадию Труханову.

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