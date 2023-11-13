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Сміттєвоз для громади на Одещині за 6 мільйонів — на Prozorro з'явився новий тендер

13 листопада 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Сміттєвоз для громади на Одещині за 6 мільйонів — на Prozorro з'явився новий тендер
Сміттєвоз забирає сміття. Фото: УкрАвтоКомплект
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Тарутинський район, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником стало КП "Житлово-комунальне підприємство "Таїрове" Таїровської селищної ради Одеської області. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Технічні вимоги до транспорту

Селищна рада планує купити великогабаритний сміттєвоз за 6,3 мільйона гривень, який має містити:

  • Гідравлічний клапан управління;
  • Гідравлічні рукава;
  • Гідравлічну систему бункера;
  • Вогнегасник для відповідного типу спецтранспорту;
  • Знак аварійної зупинки;
  • Проблисковий маячок;
  • Радіо;
  • Підігрів сидіння;
  • 2 бризговики;
  • 2 підножки для екіпажу.

Також у тендерній документації йдеться, що модель має бути не пізніше 2023 року випуску. 

Зазначимо, що оцінювальна вартість вживаного сміттєвоза складає близько 800 тис. грн. Тож за оголошену суму можна придбати одразу кілька машин. 

Наразі відомо, що аукціон відбудеться 23 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 22 листопада включно. Поки що охочих виконувати такі роботи немає. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі хочуть відремонтувати бювет на вулиці Кримській, що у Пересипському районі. На роботи готові витратити майже 5 млн грн. 

Додамо, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташований по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 млн грн.

Також ми писали, що на Одещині в селі Жеребкове планують побудувати одразу два укриття. На кожне хочуть витратити понад 10 млн грн. Замовником обидвох укриттів став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури й спорту Ананьївської міської ради.

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