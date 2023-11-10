В селі Жеберкове на Одещині планують установити ще одне укриття за 10 мільйонів
В селі Жеберкове Одеської області планують встановити ще одне укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт перебільшує 10 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.
Зазначимо, що замовником обидвох укриттів став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради.
Строк виконання робіт зазначений до 30 грудня 2023 року.
Що має бути в укритті
- 2 окремі виходи;
- 2 тамбури;
- гідроізоляція;
- герметичні двері;
- приміщення для зберігання припасів;
- портативні біотуалети та умивальники;
- електропроводка та обігрівачі.
Загальна площа укритя має становити 150 кв.м.
Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 17 листопада. Пропозиції приймаються до 13 листопада включно.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо,що в селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень.
Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.
Читайте Новини.LIVE!