В селі Жеберкове на Одещині планують установити ще одне укриття за 10 мільйонів

Вказівник на бомбосховище. Фото: google.com

В селі Жеберкове Одеської області планують встановити ще одне укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт перебільшує 10 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.

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Зазначимо, що замовником обидвох укриттів став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради.

Фото: скриншот з аукціону

Строк виконання робіт зазначений до 30 грудня 2023 року.

Що має бути в укритті

2 окремі виходи;

2 тамбури;

гідроізоляція;

герметичні двері;

приміщення для зберігання припасів;

портативні біотуалети та умивальники;

електропроводка та обігрівачі.

Загальна площа укритя має становити 150 кв.м.

Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 17 листопада. Пропозиції приймаються до 13 листопада включно.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо,що в селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.