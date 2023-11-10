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В селі Жеберкове на Одещині планують установити ще одне укриття за 10 мільйонів

10 листопада 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В селі Жеберкове на Одещині планують установити ще одне укриття за 10 мільйонів
Вказівник на бомбосховище. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В селі Жеберкове Одеської області планують встановити ще одне укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт перебільшує 10 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі.

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Зазначимо, що замовником обидвох укриттів став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури і спорту Ананьївської міської ради.

Фото: скриншот з аукціону

Строк виконання робіт зазначений до 30 грудня 2023 року.

Що має бути в укритті 

  • 2 окремі виходи;
  • 2 тамбури;
  • гідроізоляція;
  • герметичні двері;
  • приміщення для зберігання припасів; 
  • портативні біотуалети та умивальники;
  • електропроводка та обігрівачі.

Загальна площа укритя має становити 150 кв.м.
Наразі відомо, що початок аукціону відбудеться 17 листопада. Пропозиції приймаються до 13 листопада включно.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо,що в селі Жеберкове Одеської області планують встановити укриття на 250 осіб. Попередня вартість робіт становить понад 10 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

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