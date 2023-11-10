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В селе Жеберково в Одесской области планируют установить еще одно укрытие за 10 миллионов

10 ноября 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В селі Жеберкове на Одещині планують установити ще одне укриття за 10 мільйонів
Указатель на бомбоубежище. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В селе Жеберково Одесской области планируют установить еще одно укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ превышает 10 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.

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Отметим, что заказчиком обоих укрытий стал Центр финансирования и хозяйственного обслуживания учебных заведений, физической культуры и спорта Ананьевского городского совета.

Фото: скриншот с аукциона

Срок выполнения работ указан до 30 декабря 2023 года.

Что должно быть в укрытии

  • 2 отдельные выхода;
  • 2 тамбура;
  • гидроизоляция;
  • герметичная дверь;
  • помещение для хранения припасов;
  • портативные биотуалеты и умывальники;
  • электропроводка и обогреватели.

Общая площадь укрытия должна составлять 150 кв.м.
Известно, что начало аукциона состоится 17 ноября. Предложения принимаются до 13 ноября включительно.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, что в селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.

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