В селі Жеберкове на Одещині планують установити ще одне укриття за 10 мільйонів

Указатель на бомбоубежище. Фото: google.com

В селе Жеберково Одесской области планируют установить еще одно укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ превышает 10 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.

Читайте также:

Отметим, что заказчиком обоих укрытий стал Центр финансирования и хозяйственного обслуживания учебных заведений, физической культуры и спорта Ананьевского городского совета.

Фото: скриншот с аукциона

Срок выполнения работ указан до 30 декабря 2023 года.

Что должно быть в укрытии

2 отдельные выхода;

2 тамбура;

гидроизоляция;

герметичная дверь;

помещение для хранения припасов;

портативные биотуалеты и умывальники;

электропроводка и обогреватели.

Общая площадь укрытия должна составлять 150 кв.м.

Известно, что начало аукциона состоится 17 ноября. Предложения принимаются до 13 ноября включительно.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, что в селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.