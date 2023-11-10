В селі Жеберкове на Одещині планують установити ще одне укриття за 10 мільйонів

В селе Жеберково в Одесской области планируют установить еще одно укрытие за 10 миллионов
В селе Жеберково Одесской области планируют установить еще одно укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ превышает 10 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.
Отметим, что заказчиком обоих укрытий стал Центр финансирования и хозяйственного обслуживания учебных заведений, физической культуры и спорта Ананьевского городского совета.
Срок выполнения работ указан до 30 декабря 2023 года.
Что должно быть в укрытии
- 2 отдельные выхода;
- 2 тамбура;
- гидроизоляция;
- герметичная дверь;
- помещение для хранения припасов;
- портативные биотуалеты и умывальники;
- электропроводка и обогреватели.
Общая площадь укрытия должна составлять 150 кв.м.
Известно, что начало аукциона состоится 17 ноября. Предложения принимаются до 13 ноября включительно.
Другие тендеры в Одессе
Напомним, что в селе Жеберково Одесской области планируют установить укрытие на 250 человек. Предварительная стоимость работ составляет более 10 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.
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