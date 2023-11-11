В Одесі хочуть побудувати бювет за понад два мільйони гривень — ProZorro

Вхід у «Міську клінічну лікарню №11» на вул. Академіка Воробйова. Фото: Google Maps

Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 11" розмістило тендер на будову нового бювету. Вартість робіт оцінили у понад два мільйони гривень

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Фото: скриншот з аукціону

Де планують побудувати бювет

Бювет планують побудувати за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, будинок 5-Г, КНП "Міська клінічна лікарня №11". Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 17 листопада, а аукціон планують провести — 20 листопада.

Що планують зробити

підготувати ґрунт

провести труби та електрику

облаштувати майданчик навкруги

Всього у тендерній документації указано понад 230 різних робіт. Наразі охочих взятися до роботи поки немає.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі хочуть відремонтувати бювет на вулиці Кримській, що у Пересипському районі. На роботи готові витратити майже п’ять мільйонів гривень.

Додамо, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташований по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.

Також ми писали, що на Одещині в селі Жеребкове планують побудувати одразу два укриття. На кожне хочуть витратити понад 10 млн грн. Замовником обидвох укриттів став Центр фінансування та господарського обслуговування закладів освіти, фізичної культури й спорту Ананьївської міської ради.