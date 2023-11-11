В Одессе хотят построить бювет более чем за два миллиона гривен — ProZorro

Вход в «Городскую клиническую больницу №11» по ул. Академика Воробьева. Фото: Google Maps

Коммунальное некоммерческое предприятие "Городская клиническая больница №11" разместило тендер на строительство нового бювета. Стоимость работ оценили более чем в два миллиона гривен

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Фото: скриншот с аукциона

Где планируют построить бювет

Бювет планируется построить по адресу: г. Одесса, ул. Академика Воробьева, дом 5-Г, КНП "Городская клиническая больница №11". Конечный срок подачи тендерных предложений — 17 ноября, а аукцион планируют провести — 20 ноября.

Что планируют сделать

подготовить почву

провести трубы и электричество

обустроить площадку вокруг

Всего в тендерной документации указано более 230-ти различных работ. Пока желающих приступить к работе пока нет.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе хотят отремонтировать бювет на улице Крымской, что в Пересыпском районе. На работы готовы потратить около пяти миллионов гривен.

Добавим, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области в селе Жеребково планируют построить сразу два укрытия. На каждое хотят потратить более 10 млн. грн. Заказчиком обоих укрытий стал Центр финансирования и хозяйственного обслуживания учебных заведений, физической культуры и спорта Ананьевского городского совета.