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Мусоровоз для громады в Одесской области за 6 миллионов — на Prozorro появился новый тендер

13 ноября 2023 19:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Мусоровоз для громады в Одесской области за 6 миллионов — на Prozorro появился новый тендер
Мусоровоз забирает мусор. Фото: УкрАвтоКомплект
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд громады. Речь идет о Тарутинском районе, где на спецтехнику готовы выделить более 6 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком стало КП "Жилищно-коммунальное предприятие "Таирово" Таировского поселкового совета Одесской области.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Технические требования к транспорту

Поселковый совет планирует купить крупногабаритный мусоровоз за 6,3 млн грн, который должен содержать:

  • Гидравлический клапан;
  • Гидравлические рукава;
  • Гидравлическую систему бункера;
  • Огнетушитель для соответствующего типа спецтранспорта;
  • знак аварийной остановки;
  • Проблесковый маячок;
  • Радио;
  • Подогрев сиденья;
  • 2 брызговика;
  • 2 подножки для экипажа.

Также в тендерной документации говорится, что модель должна быть не позднее 2023 выпуска.

Отметим, что оценочная стоимость подержанного мусоровоза составляет около 800 тыс. грн. Так что за объявленную сумму можно приобрести сразу несколько машин.

Известно, что аукцион состоится 23 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 22 ноября включительно. Пока желающих выполнять такие работы нет.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе хотят отремонтировать бювет на улице Крымской в Пересыпском районе. На работы готовы потратить около 5 млн грн.

Добавим, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 млн грн.

Также мы писали, что в Одесской области в селе Жеребково планируют построить сразу два укрытия. На каждое хотят потратить более 10 млн. грн. Заказчиком обоих укрытий стал Центр финансирования и хозяйственного обслуживания учебных заведений, физической культуры и спорта Ананьевского городского совета.

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