В Одесской области отменили ряд нелепых тендеров, — ОВА

Заседание рабочей группы. Фото: Одесская ОВА

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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На программное обеспечение, ремонт дорог, реконструкцию стадиона. Общая сумма планируемых расходов составила 12 973 984 гривен.

"В очередной раз подчеркиваем: прежде всего — помощь ВСУ! Выделение средств на асфальт в то время, когда ежедневно гибнут наши ребята — недопустимо!" , – написал Кипер.

Также в ОВА отметили, что по всем отработанным тендерам уже направили письма в Государственную аудиторскую службу Украины для дальнейшего анализа и правоохранителей для проверки и реагирования.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в Одесской области Черноморский поселковый совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из бюджета на БпЛА планируют выделить почти два с половиной миллиона гривен.

Также мы писали, что в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.