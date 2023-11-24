В Одесской области отменили ряд нелепых тендеров, — ОВА
В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Какие тендеры отменили
На программное обеспечение, ремонт дорог, реконструкцию стадиона. Общая сумма планируемых расходов составила 12 973 984 гривен.
"В очередной раз подчеркиваем: прежде всего — помощь ВСУ! Выделение средств на асфальт в то время, когда ежедневно гибнут наши ребята — недопустимо!" , – написал Кипер.
Также в ОВА отметили, что по всем отработанным тендерам уже направили письма в Государственную аудиторскую службу Украины для дальнейшего анализа и правоохранителей для проверки и реагирования.
Как сообщить о подозрительной закупке
Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.
Напомним, в Одесской области Черноморский поселковый совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из бюджета на БпЛА планируют выделить почти два с половиной миллиона гривен.
Также мы писали, что в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.
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