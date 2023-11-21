Дрони на ЗСУ — одеська мерія вдруге оголосила тендер

Військовий запускає дрон. Фото: Укрінформ

Одеська міська рада знову оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що попередній було скасовано через те, що підрядник не зміг надати усіх необхідних характеристик БпЛА.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують придбати

У тендерній документації зазначається, що планують купити 12 комплектів, кожен із яких міститиме 100 FPV-дронів.

Зазначимо, що БпЛА планують отримати до 1 березня 2024 року.

Технічні вимоги

Квадрокоптери мають містити у комплектації акумуляторні батареї до них, відеошолом, пульт управління та ретранслятор. Корисне навантаження безпілотників має бути не менше 1,2 кг, а максимальна швидкість польоту — не менше 130 км/год.

Нагадаємо, в Одеській області Чорноморська селищна рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що з бюджету на БпЛА планують виділити майже два з половиною мільйони гривень.

Також ми писали, що найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.