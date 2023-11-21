Дроны на ВСУ — одесская мэрия во второй раз объявила тендер

Военный запускает дрон. Фото: Укринформ

Одесский городской совет снова объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что предыдущий был отменен из-за того, что подрядчик не смог предоставить все необходимые характеристики БпЛА.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют приобрести

В тендерной документации отмечается, что планируется купить 12 комплектов, каждый из которых будет содержать 100 FPV-дронов.

Отметим, что БпЛА планируется получить до 1 марта 2024 года.

Технические требования

Квадрокоптеры должны содержать в комплектации аккумуляторные батареи к ним, видеошлем, пульт управления и ретранслятор. Полезная нагрузка беспилотников должна быть не менее 1,2 кг, а максимальная скорость полета — не менее 130 км/ч.

Напомним, в Одесской области Черноморский поселковый совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из бюджета на БпЛА планируют выделить почти два с половиной миллиона гривен.

Также мы писали, что в ближайшее время Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.