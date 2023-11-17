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Громада Одещини планує закупити дрони для ЗСУ — ProZorro

17 листопада 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Громада Одещини планує закупити дрони для ЗСУ — ProZorro
Військовий запускає дрон. Фото: Повернись живим
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області Чорноморська селищна рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що з бюджету на БпЛА планують виділити майже два з половиною мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.  

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За даними відкритого аукціону, тендер оголосила Чорноморська селищна рада Одеського району Одеської області. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують придбати

У тендерній документації зазначається, що планують купити 10 
квадрокоптерів DJI Mavic 3T Enterprise у конфігурації Thermal. Зазначимо, що БпЛА планують отримати до 5 грудня 2023 року.

Технічні вимоги

  • Радіус дії — до 32 000 метрів;
  • Час польоту — до 45 хв;
  • Ємність — 5000 mAh;
  • Пульт управління — 2.4 ГГц.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на новорічні подарунки. Йдеться про набори цукерок, на які планують витратити понад мільйон гривень. 

Також ми писали, що найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.  

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