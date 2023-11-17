Общество Одесчины планирует закупить дроны для ВСУ — ProZorro
В Одесской области Черноморский поселковый совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из бюджета на БПЛА планируют выделить почти два с половиной миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, тендер объявил Черноморский поссовет Одесского района Одесской области.
Что планируют приобрести
В тендерной документации отмечается, что планируется купить 10
квадрокоптеров DJI Mavic 3T Enterprise в конфигурации Thermal. Отметим, что БПЛА планируется получить до 5 декабря 2023 года.
Технические требования
- Радиус действия — до 32 000 метров;
- Время полета — до 45 мин;
- Емкость — 5000 mAh;
- Пульт управления — 2.4 ГГц.
Напомним, в Измаиле Одесской области объявили тендер на новогодние подарки. Речь идет о наборах конфет, на которые планируют потратить более миллиона гривен.
Также мы писали, что в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.
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