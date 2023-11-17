Общество Одесчины планирует закупить дроны для ВСУ — ProZorro

Военный запускает дрон. Фото: Вернись живым

В Одесской области Черноморский поселковый совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из бюджета на БПЛА планируют выделить почти два с половиной миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, тендер объявил Черноморский поссовет Одесского района Одесской области.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют приобрести

В тендерной документации отмечается, что планируется купить 10

квадрокоптеров DJI Mavic 3T Enterprise в конфигурации Thermal. Отметим, что БПЛА планируется получить до 5 декабря 2023 года.

Технические требования

Радиус действия — до 32 000 метров;

Время полета — до 45 мин;

Емкость — 5000 mAh;

Пульт управления — 2.4 ГГц.

Напомним, в Измаиле Одесской области объявили тендер на новогодние подарки. Речь идет о наборах конфет, на которые планируют потратить более миллиона гривен.

Также мы писали, что в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.