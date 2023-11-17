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Общество Одесчины планирует закупить дроны для ВСУ — ProZorro

17 ноября 2023 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Общество Одесчины планирует закупить дроны для ВСУ — ProZorro
Военный запускает дрон. Фото: Вернись живым
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области Черноморский поселковый совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Известно, что из бюджета на БПЛА планируют выделить почти два с половиной миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, тендер объявил Черноморский поссовет Одесского района Одесской области.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют приобрести

В тендерной документации отмечается, что планируется купить 10
квадрокоптеров DJI Mavic 3T Enterprise в конфигурации Thermal. Отметим, что БПЛА планируется получить до 5 декабря 2023 года.

Технические требования

  • Радиус действия — до 32 000 метров;
  • Время полета — до 45 мин;
  • Емкость — 5000 mAh;
  • Пульт управления — 2.4 ГГц.

Напомним, в Измаиле Одесской области объявили тендер на новогодние подарки. Речь идет о наборах конфет, на которые планируют потратить более миллиона гривен.

Также мы писали, что в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.

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