Новорічні подарунки замість дронів — на Одещині оголосили черговий тендер

Жінка обирає новорічні подарунки. Фото: УНІАН

В Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на новорічні подарунки. Йдеться, про набори цукерок, на які планують витратити понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

За даними відкритого аукціону, замовником стало Управління культури і туризму Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Які подарунки планують придбати

Наразі відомо, що райрада планує закупити 7 200 солодких подарунків, які мають містити какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби та мати вагу 450 грамів. Зазначимо, що витратити на них планують 1 140 750 гривень, таким чином один пакунок обійдеться у півтори сотні гривень.

Наразі відомо, що аукціон відбудеться 22 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 19 листопада включно.

Реакція волонтерів

Голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова обурилася таким тендерам під час війни. За її словами, подібні закупи можна організовувати після війни, а не в той час, коли на фронті велика нестача дронів та озброєння.

"Потикайте хтось в них паличкою. Може вони не знають ще, що їх район найбільш потерпає від обстрілів та найбільш потребує мобільних груп які полюють на шахедів", — написала волонтерка.

Пост Катерини Ножевнікової. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.