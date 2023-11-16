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Новогодние подарки вместо дронов — в Одесской области объявили очередной тендер

16 ноября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Новогодние подарки вместо дронов — в Одесской области объявили очередной тендер
Женщина выбирает новогодние подарки. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Измаиле Одесской области был объявлен тендер на новогодние подарки. Речь идет о наборах конфет, на которые планируют потратить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона заказчиком стало Управление культуры и туризма Измаильского городского совета Измаильского района Одесской области.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Какие подарки планируют приобрести

Пока известно, что райсовет планирует закупить 7 200 сладких подарков, которые должны содержать какао, шоколад и сахарные кондитерские изделия и вес 450 граммов. Отметим, что потратить на них планируют 1 140 750 гривен, таким образом, один пакет обойдется в полторы сотни гривен.

Известно, что аукцион состоится 22 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 19 ноября включительно.

Реакция волонтеров

Глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова возмутилась таким тендером во время войны. По ее словам, подобные закупки можно организовывать после войны, а не в то время, когда на фронте большая нехватка дронов и вооружения.

"Потыкайте кто-то в них палочкой. Может, они не знают еще, что их район больше всего страдает от обстрелов и наиболее нуждается в мобильных группах, которые охотятся на шахедов", — написала волонтер.

Пост Екатерины Ножевниковой. Фото: скриншот

Напомним, в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.

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