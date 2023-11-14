На ремонт Одеського політеху виділили понад 30 мільйонів — ProZorro
В Одесі планують відремонтувати будівлю навчального корпусу "Одеської політехніки", яка постраждала внаслідок ракетного удару. Наразі відомо, що попередні роботи оцінили у понад 30 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником став сам Національний університет "Одеська політехніка", який готовий витратити на роботи 31 916 560 гривень. Відомо, що всі витрати навчальний заклад покриває з власного бюджету.
Що саме планують зробити
- капітальний ремонт 10-поверхового корпусу;
- утеплення фасаду та внутрішні роботи.
Наразі відомо, що аукціон відбудеться 19 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 16 листопада включно.
Інші тендери в Одесі
Нагадаємо, в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.
Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.
Додамо, в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 мільйонів гривень.
Читайте Новини.LIVE!