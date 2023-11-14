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На ремонт Одеського політеху виділили понад 30 мільйонів — ProZorro

14 листопада 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На ремонт Одеського політеху виділили понад 30 мільйонів — ProZorro
Пошкоджена будівля університету. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відремонтувати будівлю навчального корпусу "Одеської політехніки", яка постраждала внаслідок ракетного удару. Наразі відомо, що попередні роботи оцінили у понад 30 мільйонів гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro. 

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За даними відкритого аукціону, замовником став сам Національний університет "Одеська політехніка", який готовий витратити на роботи 31 916 560 гривень. Відомо, що всі витрати навчальний заклад покриває з власного бюджету. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що саме планують зробити

  • капітальний ремонт 10-поверхового корпусу;
  • утеплення фасаду та внутрішні роботи.

Наразі відомо, що аукціон відбудеться 19 листопада у форматі відкритих торгів. А пропозиції можна подати до 16 листопада включно. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Також ми писали, що в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі. 

Додамо, в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 мільйонів гривень. 

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