На ремонт Одесского политеха выделили более 30 миллионов — ProZorro

Повреждено здание университета. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют отремонтировать здание учебного корпуса "Одесской политехники", которое пострадало в результате ракетного удара. Пока известно, что предыдущие работы оценили более чем в 30 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком стал сам Национальный университет "Одесская политехника", готовый потратить на работы 31 916 560 гривен. Известно, что все расходы учебное заведение покрывает из собственного бюджета.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что именно планируют сделать

капитальный ремонт 10-этажного корпуса;

утепление фасада и внутренние роботы.

Известно, что аукцион состоится 19 ноября в формате открытых торгов. А предложения можно подать до 16 ноября включительно.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Добавим, в Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд общества. Речь идет о Таировской общине, где на спецтехнику готовы выделить более 6 миллионов гривен.