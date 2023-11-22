На Одещині планують відремонтувати дитячий садок за 18 мільйонів — ProZorro

Діти граються у садочку. Фото: pixabay

В Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону замовником стала Тарутинська селищна рада, яка планує окрім повної реконструкції відкоригувати план будівлі. Слід зазначити, що село Березине налічує лише три тисячі населення.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Капітальний ремонт дитячого садка, до якого входять: розробка плану, відновлення стін та покрівлі, осучаснення комунікацій.

Зазначимо, що аукціон відбудеться 29 листопада у форматі відкритих торгів.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень.

Також ми писали, що Визирська сільська рада, що на Одещині, вирішила закупити дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити майже 800 тисяч гривень.