На Одещині планують відремонтувати дитячий садок за 18 мільйонів — ProZorro
В Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону замовником стала Тарутинська селищна рада, яка планує окрім повної реконструкції відкоригувати план будівлі. Слід зазначити, що село Березине налічує лише три тисячі населення.
Що планують зробити
Капітальний ремонт дитячого садка, до якого входять: розробка плану, відновлення стін та покрівлі, осучаснення комунікацій.
Зазначимо, що аукціон відбудеться 29 листопада у форматі відкритих торгів.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень.
Також ми писали, що Визирська сільська рада, що на Одещині, вирішила закупити дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити майже 800 тисяч гривень.
Читайте Новини.LIVE!