Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области планируют отремонтировать детский сад за 18 миллионов — ProZorro arrow

В Одесской области планируют отремонтировать детский сад за 18 миллионов — ProZorro

22 ноября 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области планируют отремонтировать детский сад за 18 миллионов — ProZorro
Дети играют в садике. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области планируется провести капитальный ремонт детского сада. Пока известно, что на здание в Тарутинском районе планируют потратить более 18 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

По данным открытого аукциона заказчиком стал Тарутинский поселковый совет, планирующий помимо полной реконструкции откорректировать план здания. Следует отметить, что село Березино насчитывает всего три тысячи населения.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Капитальный ремонт детского сада включает: разработку плана, восстановление стен и кровли, осовременивание коммуникаций.

Отметим, что аукцион пройдет 29 ноября в формате открытых торгов.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области был объявлен тендер на реконструкцию школьной площадки в Измаильском районе. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить более 4 миллионов гривен.

Также мы писали, что Визирский сельский совет на Одесчине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с видео

20:45 Рецепт моркови по-корейски, которая вкуснее чем на рынке

Актуальное по теме