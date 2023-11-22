В Одесской области планируют отремонтировать детский сад за 18 миллионов — ProZorro
В Одесской области планируется провести капитальный ремонт детского сада. Пока известно, что на здание в Тарутинском районе планируют потратить более 18 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона заказчиком стал Тарутинский поселковый совет, планирующий помимо полной реконструкции откорректировать план здания. Следует отметить, что село Березино насчитывает всего три тысячи населения.
Что планируют сделать
Капитальный ремонт детского сада включает: разработку плана, восстановление стен и кровли, осовременивание коммуникаций.
Отметим, что аукцион пройдет 29 ноября в формате открытых торгов.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области был объявлен тендер на реконструкцию школьной площадки в Измаильском районе. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить более 4 миллионов гривен.
Также мы писали, что Визирский сельский совет на Одесчине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.
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