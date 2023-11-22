В Одесской области планируют отремонтировать детский сад за 18 миллионов — ProZorro

Дети играют в садике. Фото: pixabay

В Одесской области планируется провести капитальный ремонт детского сада. Пока известно, что на здание в Тарутинском районе планируют потратить более 18 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона заказчиком стал Тарутинский поселковый совет, планирующий помимо полной реконструкции откорректировать план здания. Следует отметить, что село Березино насчитывает всего три тысячи населения.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Капитальный ремонт детского сада включает: разработку плана, восстановление стен и кровли, осовременивание коммуникаций.

Отметим, что аукцион пройдет 29 ноября в формате открытых торгов.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области был объявлен тендер на реконструкцию школьной площадки в Измаильском районе. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить более 4 миллионов гривен.

Также мы писали, что Визирский сельский совет на Одесчине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.