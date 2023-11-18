Село на Одещині планує купити солодощів на майже 800 тис. грн

Цукерки на вітрині магазину. Фото:УНІАН

Визирська сільська рада, що на Одещині, вирішила закупити дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити майже 800 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про закупівлю новорічних подарунків

Визирська сільська рада Одеського району Одеської області планує купити 2 400 кілограмів солодощів, які мають містити какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби. Зазначимо, що витратити на них хочуть 799 999 гривень. Аукціон відбудеться 27 листопада 2023 року. Строк постачання товарів до 20 грудня. Кількість пакунків і їх місткість не уточнюється.

Цукерки для новорічних подарунків

Сільська рада планує закупити всього 30 видів різних цукерок, більша частина з яких фабрики Roshen:

Цукерки Galaretka "Roshen"

Фігурка шоколадна Roshen "Сніговик"

Вафлі Roshen Wafers Sandwich Thins

Цукерки Корівка "Roshen"

Желейні цукерки Джеллі "Roshen"

Ірис Minky Binky з желейною начинкою "Roshen"

Цукерки "Ромашка" "Roshen"

Цукерки "Червоний мак" "Roshen"

Цукерки Candy Nut

Шоколад Tidbit "Roshen"

Цукерки Шоколапки Тофі

Цукерки Johnny Krocker milk

Цукерки Кара-Кум "Roshen"

Карамель LolliPops GUM

Цукерки "Roshen" Mont Blanc

Желейні цукерки "Шалена бджілка" "Roshen"

Батончик молочношоколадний з кокосом і мигдалем "Roshen"

Вафельний батончик Roshetto Milk chocolate

Ірис "Roshen" Milky Splash

Цукерки "Roshen" Toffelini

Цукерки "Roshen" "Ліщина"

Цукерки "Roshen" KoKo Choco White

Цукерки Sorrento "Roshen"

Цукерки вафельні "Roshen" СливкиЛенивки

Карамель "Roshen" Карамелькино, Дюшес

Карамель Fizzy Boom "Roshen"

Карамель Fizzy Cola "Roshen"

Карамель Джус-мікс "Roshen"

Цукерки Toffee Yummi`s "Roshen"

Інші тендери на солодощі

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на новорічні подарунки. Йдеться про набори цукерок, на які планують витратити понад мільйон гривень. Голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова обурилася таким тендерам під час війни. За її словами, подібні закупи можна організовувати після війни, а не в той час, коли на фронті велика нестача дронів та озброєння.

Також ми писали, що Полтава планує закупити на новорічні свята понад 28 тисяч пакунків із солодощами для дітей. Загальна вартість подарунків складає 9,2 мільйона гривень.