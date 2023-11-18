Село в Одесской области планирует купить сладостей почти на 800 тыс. грн

Конфеты на витрине магазина. Фото:УНИАН

Визирский сельский совет на Одесчине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Что известно о закупке новогодних подарков

Визирский сельсовет Одесского района Одесской области планирует купить 2 400 килограммов сладостей, которые должны содержать какао, шоколад и сахарные кондитерские изделия. Отметим, что потратить на них хотят 799999 гривен. Аукцион состоится 27 ноября 2023 года. Срок поставки товаров до 20 декабря. Количество наборов и их емкость не уточняется.

Конфеты для новогодних подарков

Сельский совет планирует закупить всего 30 видов разных конфет, большая часть из которых фабрики Roshen:

Конфеты Galaretka "Roshen"

Фигурка шоколадная Roshen "Снеговик"

Вафли Roshen Wafers Sandwich Thins

Конфеты Коровка "Roshen"

Желейные конфеты Джелли "Roshen"

Ирис Minky Binky с желейной начинкой "Roshen"

Конфеты "Ромашка" "Roshen"

Конфеты "Красный мак" "Roshen"

Конфеты Candy Nut

Шоколад Tidbit "Roshen"

Конфеты Шоколапки Тофи

Конфеты Johnny Krocker milk

Конфеты Кара-Кум "Roshen"

Карамель LolliPops GUM

Конфеты "Roshen" Mont Blanc

Желейные конфеты "Безумная пчелка" "Roshen"

Батончик молочно-шоколадный с кокосом и миндалем "Roshen"

Вафельный батончик Roshetto Milk chocolate

Ирис "Roshen" Milky Splash

Конфеты "Roshen" Toffelini

Конфеты "Roshen" "Орешник"

Конфеты "Roshen" KoKo Choco White

Конфеты Sorrento "Roshen"

Конфеты вафельные "Roshen" Сливки-Ленивки

Карамель "Roshen" Карамелькино, Дюшес

Карамель Fizzy Boom "Roshen"

Карамель Fizzy Cola "Roshen"

Карамель Джус-микс "Roshen"

Конфеты Toffee Yummi`s "Roshen"

Другие тендеры на сладости

Напомним, в Измаиле Одесской области объявили тендер на новогодние подарки. Речь идет о наборах конфет, на которые планируют потратить более миллиона гривен. Глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова возмутилась таким тендером во время войны. По ее словам, подобные закупки можно организовывать после войны, а не в то время, когда на фронте большая нехватка дронов и вооружения.

Также мы писали, что Полтава планирует закупить на новогодние праздники более 28 тысяч свертков со сладостями для детей. Общая стоимость подарков составляет 9,2 миллиона гривен.