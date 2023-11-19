Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині відремонтують шкільний майданчик за понад 4 млн грн — ProZorro arrow

На Одещині відремонтують шкільний майданчик за понад 4 млн грн — ProZorro

19 листопада 2023 12:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині відремонтують шкільний майданчик за понад 4 млн грн — ProZorro
Кілійський заклад загальної та середньої освіти №1. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, замовником став виконавчий комітет Кілійської міської ради. Початок аукціону 21 листопада. Роботи мають бути виконані до 30 квітня 2024.

Що планують зробити

В Кілії планують провести капітальний ремонт шкільного майданчика. Зазначається, що він належить до Кілійського закладу загальної середньої освіти №1, яка  розташована за адресою: вул. Гагарінська, 46, м. Кілія Ізмаїльського району Одеської області. На реконструкцію готові витратити 4 071 570 грн. За ці гроші підрядник повинен розбити старе покриття і вимостити плиткою нове, а також озеленити площу деревами. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області провели тендер на реконструкцію спортивного стадіону. Йдеться про майданчик у Подільському районі, на відновлення якого з бюджету під час війни виділили понад 6 мільйонів гривень. 

Також ми писали, що в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі