На Одещині відремонтують шкільний майданчик за понад 4 млн грн — ProZorro

Кілійський заклад загальної та середньої освіти №1. Фото: facebook

В Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

За даними відкритого аукціону, замовником став виконавчий комітет Кілійської міської ради. Початок аукціону 21 листопада. Роботи мають бути виконані до 30 квітня 2024.

Що планують зробити

В Кілії планують провести капітальний ремонт шкільного майданчика. Зазначається, що він належить до Кілійського закладу загальної середньої освіти №1, яка розташована за адресою: вул. Гагарінська, 46, м. Кілія Ізмаїльського району Одеської області. На реконструкцію готові витратити 4 071 570 грн. За ці гроші підрядник повинен розбити старе покриття і вимостити плиткою нове, а також озеленити площу деревами.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області провели тендер на реконструкцію спортивного стадіону. Йдеться про майданчик у Подільському районі, на відновлення якого з бюджету під час війни виділили понад 6 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.