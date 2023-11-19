На Одещині відремонтують шкільний майданчик за понад 4 млн грн — ProZorro
В Одеській області оголосили тендер на реконструкцію шкільного майданчика в Ізмаїльському районі. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити понад 4 мільйони гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, замовником став виконавчий комітет Кілійської міської ради. Початок аукціону 21 листопада. Роботи мають бути виконані до 30 квітня 2024.
Що планують зробити
В Кілії планують провести капітальний ремонт шкільного майданчика. Зазначається, що він належить до Кілійського закладу загальної середньої освіти №1, яка розташована за адресою: вул. Гагарінська, 46, м. Кілія Ізмаїльського району Одеської області. На реконструкцію готові витратити 4 071 570 грн. За ці гроші підрядник повинен розбити старе покриття і вимостити плиткою нове, а також озеленити площу деревами.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області провели тендер на реконструкцію спортивного стадіону. Йдеться про майданчик у Подільському районі, на відновлення якого з бюджету під час війни виділили понад 6 мільйонів гривень.
Також ми писали, що в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.
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