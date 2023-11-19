В Одесской области отремонтируют школьную площадку свыше 4 млн грн — ProZorro

Килийское заведение общего и среднего образования №1. Фото: facebook

В Одесской области был объявлен тендер на реконструкцию школьной площадки в Измаильском районе. На его восстановление из бюджета во время войны планируют выделить более 4 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

По данным открытого аукциона, заказчиком стал исполнительный комитет Килийского городского совета. Начало аукциона – 21 ноября. Работы должны быть выполнены до 30 апреля 2024 года.

Что планируют сделать

В Килии планируется провести капитальный ремонт школьной площадки. Отмечается, что он принадлежит Килийскому заведению общего среднего образования №1, которое расположено по адресу: ул. Гагаринская, 46, г. Килия Измаильского района Одесской области. На реконструкцию готовы потратить 4 071 570 грн. За эти деньги подрядчик должен разбить старое покрытие и выложить плиткой новое, а также озеленить площадку деревьями.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области был проведен тендер на реконструкцию спортивного стадиона. Речь идет о площадке в Подольском районе, на восстановление которой из бюджета во время войны было выделено более 6 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд общества. Речь идет о Таировской общине, где на спецтехнику готовы выделить более 6 млн. грн.