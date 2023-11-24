На Одесчине хотят отремонтировать укрытие для садика за 150 миллионов
В Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации портала электронных закупок, заказчиком стал Рауховский сельский совет. О том, где именно громада нашла такие деньги на ремонтные работы, неизвестно.
Что планируют сделать
- кладка стен;
- заливка фундамента;
- установка лестниц и опорных конструкций;
- реконструкция кровли;
- установка окон и дверей;
- окрашивание квартир;
- установка мебели и сантехники;
- проведение коммуникаций.
Напомним, в Одесской области планируется провести капитальный ремонт детского сада. Пока известно, что на здание в Тарутинском районе планируют потратить более 18 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.
Читайте Новини.LIVE!