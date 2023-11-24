На Одесчине хотят отремонтировать укрытие для садика за 150 миллионов

Железнодорожная станция в Рауховке. Фото: Википедия

В Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации портала электронных закупок, заказчиком стал Рауховский сельский совет. О том, где именно громада нашла такие деньги на ремонтные работы, неизвестно.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

кладка стен;

заливка фундамента;

установка лестниц и опорных конструкций;

реконструкция кровли;

установка окон и дверей;

окрашивание квартир;

установка мебели и сантехники;

проведение коммуникаций.

Напомним, в Одесской области планируется провести капитальный ремонт детского сада. Пока известно, что на здание в Тарутинском районе планируют потратить более 18 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.