В селі на Одещині побудують укриття за 25 мільйонів — ProZorro

Бурлачобалківська гімназія Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області. Фото: google

У Бурлачій Балці, що на Одещині, планують побудувати нове укриття. Відомо, що на захисну споруду у селі, населення якого становить трохи понад 1000 людей, готові витратити 25 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro



Хто замовник укриття

Замовник робіт — управління капітального будівництва Чорноморської міськради. Укриття планують побудувати для Бурлачобалківської гімназії. Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Загальна сума оголошеного тендеру — 25 311 075 грн. Початок аукціону — 15 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.

Що відомо про укриття для гімназії

За проєктом, це має бути одноповерхова будівля загальною площею 314 кв. м. Її хочуть спорудити на глибині до трьох метрів. Розрахована на 150 осіб. У захисній споруді передбачені приміщення для верхнього одягу, два санвузли, медичний пункт, приміщення під притулок, їдальня, комірчина для зберігання продуктів та води. Також в укритті передбачені двоярусні ліжка.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.

Також ми писали, у Подільському районі Одеської області планують встановити укриття на 200 осіб. Попередня вартість робіт становить майже 17 мільйонів гривень.

Додамо, в селі Жеребкове Одеської області планують встановити одразу два укриття на 250 осіб кожне. Попередня вартість робіт перебільшує 20 мільйонів гривень.