В селе на Одесчине построят укрытие за 25 миллионов — ProZorro

Бурлачобалковская гимназия Черноморского городского совета Одесского района Одесской области. Фото: google

В Бурлачьей Балке на Одесчине планируют построить новое укрытие. Известно, что на защитное сооружение в селе, население которого составляет чуть более 1000 человек, готовы потратить 25 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro



Кто заказчик укрытия

Заказчик работ — управление капитального строительства Черноморского горсовета. Укрытие планируется построить для Бурлачебалковской гимназии. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период подачи предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Общая сумма объявленного тендера — 25 311 075 грн. Начало аукциона — 15 декабря. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Что известно об укрытии для гимназии

По проекту это должно быть одноэтажное здание общей площадью 314 кв. м. Его хотят построить на глубине до трех метров. Рассчитано на 150 человек. В защитном сооружении предусмотрены помещения для верхней одежды, два санузла, медицинский пункт, помещение под приют, столовая, чулан для хранения продуктов и воды. Также в укрытии предусмотрены двухъярусные кровати.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на убежище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.

Добавим, в селе Жеребково Одесской области планируют установить сразу два укрытия на 250 человек каждое. Предварительная стоимость работ превышает 20 миллионов гривен.