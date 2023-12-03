На Одещині хочуть відремонтувати школу за 85 млн грн — ProZorro

Школа у селі Надлиманське. Фото: Facebook/velyke.bud

В Овідіопольскому районі планують відремонтувати школу. Відомо, що на навчальний заклад у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб, готові витратити 85 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Замовник робіт – Управління містобудування, архітектури, землевпорядкування, екології, житлово-комунального господарства та комунальної власності Маяківської сільської ради. Тендер запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Загальна сума оголошеного тендеру — 84 761 631 грн. Початок аукціону — 8 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується капітальний ремонт Надлиманської ЗОШ за адресою: вул. Б.Хмельницького, 140, с. Надлиманське Овідіопольського району, Одеської області. Підрядник має:

мурування стін;

заливка фундаменту;

встановлення сходів та опорних конструкцій;

реконструкція покрівлі;

встановлення вікон та дверей;

фарбування помешкання;

встановлення меблів та сантехніки;

проведення комунікацій.

Загалом у договорі зазначено понад 600 видів робіт.

Зазначимо, що цю школу мали відремонтувати у рамках програми "Велике будівництво" ще у 2021 р., але через війну роботи були зупинені. Гроші на ремонт виділять з фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, Фонтанська сільська рада Одеської області планує закупити солодкі подарунки до Нового року. Відомо, що на смаколики готові витратити понад 800 тисяч гривень.

Також ми писали, що на Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області оголосили черговий тендер на реконструкцію дитячого спортивного майданчика. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити майже 2 мільйони гривень.