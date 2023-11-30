Сільська рада на Одещині планує витратити на солодощі понад 800 тисяч

Люди обирають новорічні подарунки. Фото: УНІАН

Фонтанська сільська рада Одеської області планує закупити солодкі подарунки до Нового року. Відомо, що на смаколики готові витратити понад 800 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про закупівлю новорічних подарунків

За даними відкритого аукціону відомо, що Фонтанська селищна рада планує закупити за 860 040 гривень 4 778 пакунків солодощів вагою від 400 грамів.

Розрахункова вартість одного такого подарунка становить 180 гривень, однак слід зазначити, що це саме роздрібна ціна. Гуртова вартість невідома.

Які цукерки мають бути у пакунку

Праліне покрите шоколадною глазур’ю — 1 шт;

Шоколад молочний з нугою або іншою начинкою — 1 шт;

Шоколадно-желейні — 1 шт;

Карамель м’яка або перешарована — 5 шт;

Вафельна цукерка в шоколадній глазурі з начинкою в асортименті — 3 шт;

Мікс желейних цукерок з різноманітними смаками — 8 шт;

Об'ємна хрустка вафелька з начинкою, покрита молочно-шоколадною глазур'ю — 4 шт;

Печиво, з'єднане начинкою — 2 шт.

Інші тендери на солодощі

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області оголосили тендер на новорічні подарунки. Йдеться про набори цукерок, на які планують витратити понад мільйон гривень. Голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова обурилася таким тендерам під час війни. За її словами, подібні закупи можна організовувати після війни, а не в той час, коли на фронті велика нестача дронів та озброєння.

Також ми писали, що Визирська сільська рада, що на Одещині, вирішила закупити дитячих солодощів на новорічні свята. На цукерки хочуть витратити майже 800 тисяч гривень.