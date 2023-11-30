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Сельский совет на Одесчине планирует потратить на сладости более 800 тысяч

30 ноября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сельский совет на Одесчине планирует потратить на сладости более 800 тысяч
Люди выбирают новогодние подарки. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Фонтанский сельсовет Одесской области планирует закупить сладкие подарки к Новому году. Известно, что на вкусности готовы потратить более 800 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Что известно о закупке новогодних подарков

По данным открытого аукциона известно, что Фонтанский поссовет планирует закупить за 860 040 гривен 4 778 свертков сладостей весом от 400 граммов.

Расчетная стоимость одного такого подарка составляет 180 гривен, однако следует отметить, что это именно розничная цена. Оптовая стоимость неизвестна.

Какие конфеты должны быть в пакете

  • Пралине покрыто шоколадной глазурью — 1 шт;
  • Шоколад молочный с нугой или другой начинкой — 1 шт;
  • Шоколадно-желейные — 1 шт;
  • Карамель мягкая или переслоенная — 5 шт;
  • Вафельная конфета в шоколадной глазури с начинкой в ассортименте — 3 шт;
  • Микс желейных конфет с разнообразными вкусами — 8 шт;
  • Объемная хрустящая вафелька с начинкой, покрытая молочно-шоколадной глазурью — 4 шт;
  • Печенье, соединенное начинкой — 2 шт.

Другие тендеры на сладости

Напомним, в Измаиле Одесской области объявили тендер на новогодние подарки. Речь идет о наборах конфет, на которые планируют потратить более миллиона гривен. Глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова возмутилась таким тендером во время войны. По ее словам, подобные закупки можно организовывать после войны, а не в то время, когда на фронте большая нехватка дронов и вооружения.

Также мы писали, что Вызырский сельский совет на Одесщине решил закупить детские сладости на новогодние праздники. На конфеты хотят потратить около 800 тысяч гривен.

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