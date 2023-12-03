В Одесской области хотят отремонтировать школу за 85 млн грн — ProZorro

Школа в селе Надлиманское. Фото: Facebook/velyke.bud

В Овидиопольском районе планируется отремонтировать школу. Известно, что на учебное заведение в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек, готовы потратить 85 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Заказчик работ — Управление градостроительства, архитектуры, землеустройства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной собственности Маяковского сельского совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов c особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Общая сумма объявленного тендера — 84 761 631 грн. Начало аукциона — 8 декабря. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется капитальный ремонт Надлиманской ООШ по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 140, с. Надлиманское Овидиопольского района, Одесской области. Подрядчик должен сделать:

кладка стен;

заливка фундамента;

установка лестниц и опорных конструкций;

реконструкция кровли;

установка окон и дверей;

окрашивание помещений;

установка мебели и сантехники;

проведение коммуникаций.

Всего в договоре указано более 600 видов работ.

Отметим, что эту школу должны были отремонтировать в рамках программы "Большое строительство" еще в 2021 г., но из-за войны работы были остановлены. Деньги на ремонт выделят из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Другие тендеры в Одесской области

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