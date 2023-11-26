На Одещині відремонтують спортивний майданчик майже за два мільйони гривень — ProZorro

Стадіон "Хлібодарського ліцею" Авангардівської селищної ради. Фото: facebook

В Одеській області оголосили черговий тендер на реконструкцію дитячого спортивного майданчика. На його відновлення з бюджету під час війни планують виділити майже два мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

За даними відкритого аукціону, замовником став заклад загальної середньої освіти "Хлібодарський ліцей" Авангардівської селищної ради. Тендер запланований у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Загальна сума оголошеного тендеру – 1 879 275 грн. Початок аукціону 30 листопада. Роботи мають бути виконані до 31 грудня цього року.

Що планують заробити

Згідно з тендерною документацією підрядник має:

демонтаж старої огорожі

демонтаж штучного газону

установка нової огорожі

улаштування хвірток

монтаж спортивного обладнання

виготовлення ґратчастих конструкцій

обшивання дошками

улаштування штучного покриття майданчика

Всього у договорі указано 17 видів робіт.

Інші тендери в Одеській області

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують провести реконструкцію дитячого садочка. Відомо, що на заклад у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.

Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень.

Додамо, що Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.