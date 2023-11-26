В Одесской области отремонтируют спортивную площадку почти за два миллиона гривен — ProZorro

Стадион "Хлебодарского лицея" Авангардовского поссовета. Фото: facebook

В Одесской области был объявлен очередной тендер на реконструкцию детской спортивной площадки. На ее восстановление из бюджета во время войны планируют выделить около двух миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытого аукциона. Фото: Prozorro

Детали тендера

По данным открытого аукциона, заказчиком стало учреждение общего среднего образования "Хлебодарский лицей" Авангардовского поселкового совета. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период подачи предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней. Общая сумма объявленного тендера —

1 879 275 грн. Начало аукциона — 30 ноября. Работы должны быть выполнены до 31 декабря этого года.

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации подрядчик должен выполнить:

демонтаж старой ограды;

демонтаж искусственного газона;

установку нового ограждения;

устройство калиток;

монтаж спортивного оборудования;

изготовление решетчатых конструкций;

обшивку досками;

устройство искусственного покрытия площадки.

Всего в договоре указано 17 видов работ.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют провести реконструкцию детского сада. Известно, что на учреждение в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт детского сада. Пока известно, что на здание в Тарутинском районе планируют потратить более 18 миллионов гривен.

Добавим, что в Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.