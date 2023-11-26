В Одеській області на ремонт дороги витратять понад 11 млн грн — ProZorro

Ремонт дороги. Ілюстративне фото. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На Одещині провели тендер на капітальний ремонт дороги. Йдеться про місто Рені, де на відновлення полотна готові виділити понад 11 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, замовником виступила "Житлово-комунальна служба Ренійської міської ради".

Що планують зробити

У тендерній документації йдеться, що планується ремонт дорожнього покриття частини вулиць Лісова, Парашутистів, Української, Дмитра Дорошенко, Миколи Гоголя та Івана Франка в м. Рені. Підрядник має:

зняти старе покриття;

укласти піщано-щебеневу основу;

закатати все в новий асфальт;

облаштувати тротуари;

зробити освітлення;

поставити дорожні знаки;

зміцнити узбіччя.

Зазначимо, що переможця обрали без конкурсу. Ним стало Товариство з обмеженою відповід­альністю "АРЕВ БУД". Підрядник виконає робити за зазначену суму — 11 666 325 грн. Тендер оголосили 23 листопада, у цей день й призначили підрядника. Ремонт мають завершити до 31 грудня 2024 року.

Інші тендери на ремонт доріг

Нагадаємо, в Одеській області вже втретє від початку року оголошується тендер на капітальний ремонт мосту. Йдеться про ділянку через канал Кофа в Ізмаїльському районі.

Також ми писали, що в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області планують витратити на ремонт доріг майже 200 мільйонів гривень. Йдеться про траси загального користування місцевого значення від Роздільної до Знам'янки.