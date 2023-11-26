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В Одесской области на ремонт дороги потратят более 11 млн грн — ProZorro

26 ноября 2023 16:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области на ремонт дороги потратят более 11 млн грн — ProZorro
Ремонт дороги. Иллюстративная фотография. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.

Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, заказчиком выступила "Жилищно-коммунальная служба Ренийского городского совета".

Что планируют сделать

В тендерной документации говорится, что планируется ремонт дорожного покрытия части улиц Лесной, Парашютистов, Украинской, Дмитрий Дорошенко, Николая Гоголя и Ивана Франко в г. Рени. Подрядчик должен:

  • снять старое покрытие;
  • уложить песчано-щебеночное основание;
  • закатать все в новый асфальт;
  • обустроить тротуары;
  • сделать освещение;
  • поставить дорожные знаки;
  • укрепить обочину.

Отметим, что победителя выбрали без конкурса. Им стало Общество с ограниченной ответственностью "АРЕВ БУД". Подрядчик выполнит работы за указанную сумму –
11 666 325 грн. Тендер объявили 23 ноября, в этот день и назначили подрядчика. Ремонт должны завершить до 31 декабря 2024 года.

Другие тендеры на ремонт дорог

Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.

Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.

Добавим, в Одесской области планируют потратить на ремонт дорог около 200 миллионов гривен. Речь идет о трассах общего пользования местного значения от Раздельной до Знаменки.

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