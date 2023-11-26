В Одесской области на ремонт дороги потратят более 11 млн грн — ProZorro
В Одесской области провели тендер на капитальный ремонт дороги. Речь идет о городе Рени, где на восстановление полотна готовы выделить более 11 миллионов гривен.
Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
По данным открытого аукциона, заказчиком выступила "Жилищно-коммунальная служба Ренийского городского совета".
Что планируют сделать
В тендерной документации говорится, что планируется ремонт дорожного покрытия части улиц Лесной, Парашютистов, Украинской, Дмитрий Дорошенко, Николая Гоголя и Ивана Франко в г. Рени. Подрядчик должен:
- снять старое покрытие;
- уложить песчано-щебеночное основание;
- закатать все в новый асфальт;
- обустроить тротуары;
- сделать освещение;
- поставить дорожные знаки;
- укрепить обочину.
Отметим, что победителя выбрали без конкурса. Им стало Общество с ограниченной ответственностью "АРЕВ БУД". Подрядчик выполнит работы за указанную сумму –
11 666 325 грн. Тендер объявили 23 ноября, в этот день и назначили подрядчика. Ремонт должны завершить до 31 декабря 2024 года.
Другие тендеры на ремонт дорог
Напомним, в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет об участке через канал Кофа в Измаильском районе.
Также мы писали, что в Одесской области планируется провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.
Добавим, в Одесской области планируют потратить на ремонт дорог около 200 миллионов гривен. Речь идет о трассах общего пользования местного значения от Раздельной до Знаменки.
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