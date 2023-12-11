В яслях на Одесчине построят радиационное укрытие за 27 миллионов — ProZorro
В селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленьком селе планируют выделить более 27 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации открытого аукциона, заказчиком стал Дачненский сельский совет, готовый потратить на полное восстановление укрытия в дошкольном заведении 27 431 563 гривен.
Отметим, что по последней переписи населения, которая состоялась в 2001 году, в селе проживало более 8 тысяч человек. Однако сколько сейчас в населенном пункте проживает людей, неизвестно. В частности, нет количества детей, которые должны ходить в садик. Неизвестно, нужно ли в ДУЗ укрытие на 300 квадратных метров.
Что планируют сделать
В тендерной документации указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, уведомление об опасности и обустройство мебелью и сантехникой.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на убежище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.
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