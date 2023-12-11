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В яслях на Одесчине построят радиационное укрытие за 27 миллионов — ProZorro

11 декабря 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В яслях на Одесчине построят радиационное укрытие за 27 миллионов — ProZorro
Противорадиационный бункер. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленьком селе планируют выделить более 27 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал Дачненский сельский совет, готовый потратить на полное восстановление укрытия в дошкольном заведении 27 431 563 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Отметим, что по последней переписи населения, которая состоялась в 2001 году, в селе проживало более 8 тысяч человек. Однако сколько сейчас в населенном пункте проживает людей, неизвестно. В частности, нет количества детей, которые должны ходить в садик. Неизвестно, нужно ли в ДУЗ укрытие на 300 квадратных метров.

Что планируют сделать

В тендерной документации указано, что планируется полное восстановление и укрепление стен, ступенек, уведомление об опасности и обустройство мебелью и сантехникой.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на убежище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Подольском районе Одесской области планируют установить укрытие на 200 человек. Предварительная стоимость работ составляет около 17 миллионов гривен.

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