В селе на Одесчине построят хозяйственное сооружение за 20 миллионов

Место для постройки в Авангарде. Фото: скриншот

В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные постройки. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, коммунального имущества Авангардовского поссовета, который готов потратить на строительство сооружения 22 220 626 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Отметим, что в тендерной документации не указано, как именно планируют использовать это сооружение, однако работы объявлены капитальные: от заливки бетона до внутренних ремонтных работ. В частности, в здании, которое должно быть хозяйственным помещением, хотят разместить натяжной потолок и обустройство полноценной ванной комнаты.

Кроме того, аукцион должен пройти в формате открытых торгов, а подать предложение можно до 15 декабря включительно.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.