В селе на Одесчине построят хозяйственное сооружение за 20 миллионов
В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные постройки. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации открытого аукциона, заказчиком стал отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, коммунального имущества Авангардовского поссовета, который готов потратить на строительство сооружения 22 220 626 гривен.
Что планируют сделать
Отметим, что в тендерной документации не указано, как именно планируют использовать это сооружение, однако работы объявлены капитальные: от заливки бетона до внутренних ремонтных работ. В частности, в здании, которое должно быть хозяйственным помещением, хотят разместить натяжной потолок и обустройство полноценной ванной комнаты.
Кроме того, аукцион должен пройти в формате открытых торгов, а подать предложение можно до 15 декабря включительно.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.
Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.
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