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В Одесской области отменили ряд нелепых тендеров на 60 миллионов — ОВА

14 декабря 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области отменили ряд нелепых тендеров на 60 миллионов — ОВА
Заседание рабочей группы. Фото: Одесская ОВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Какие тендеры отменили

Известно, что ОВА отменила тендеры суммарно на 63 миллиона гривен, среди которых была закупка испанских платанов на 100 тысяч, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч.

"Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы. Работаем дальше, рациональное использование средств — залог нашей Победы!", — написал Кипер.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.

В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные сооружения. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.

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