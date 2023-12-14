В Одесской области отменили ряд нелепых тендеров на 60 миллионов — ОВА
В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято во время заседания рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Какие тендеры отменили
Известно, что ОВА отменила тендеры суммарно на 63 миллиона гривен, среди которых была закупка испанских платанов на 100 тысяч, какао почти на полмиллиона и конфет на 795 тысяч.
"Материалы собраны и направлены в правоохранительные органы. Работаем дальше, рациональное использование средств — залог нашей Победы!", — написал Кипер.
Как сообщить о подозрительной закупке
Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.
Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.
Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.
В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные сооружения. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.
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