На Одещині витратять півтора мільйона на тендерну документацію
В Одеській області планують відремонтувати частину міжнародної траси М-15 від Одеси до села Монаші. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації готові витратити півтора мільйона.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
За інформацією відкритого аукціону, замовником стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Що необхідно зробити
Відомо, що замовник має розробити план капітального ремонту 90 кілометрів міжнародної траси М-15 Одеса — Рені від Одеси до села Монаші з заїздом у порт "Чорноморськ" та місто Білгород-Дністровський.
Які роботи необхідно провести
- топографо-гіодезичні;
- інженерно-геологічні;
- техніко-економічні;
- обстеження мосту та земляного полотна.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.
Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень.
Додамо, у селі Авангард Одеської області планують побудувати адміністративно-господарські споруди. Відомо, що витратити на роботи селищна рада готова понад 22 мільйони гривень.
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