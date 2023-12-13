На Одещині витратять півтора мільйона на тендерну документацію

Розробка тендерної документації. Фото: pixabay

В Одеській області планують відремонтувати частину міжнародної траси М-15 від Одеси до села Монаші. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації готові витратити півтора мільйона.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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За інформацією відкритого аукціону, замовником стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що необхідно зробити

Відомо, що замовник має розробити план капітального ремонту 90 кілометрів міжнародної траси М-15 Одеса — Рені від Одеси до села Монаші з заїздом у порт "Чорноморськ" та місто Білгород-Дністровський.

Які роботи необхідно провести

топографо-гіодезичні;

інженерно-геологічні;

техніко-економічні;

обстеження мосту та земляного полотна.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Відомо, що на сховище у селі, населення якого становить 2,5 тисячі осіб, готові витратити майже 150 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень.

Додамо, у селі Авангард Одеської області планують побудувати адміністративно-господарські споруди. Відомо, що витратити на роботи селищна рада готова понад 22 мільйони гривень.