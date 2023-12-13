На Одесчине потратят полтора миллиона на тендерную документацию
В Одесской области планируется отремонтировать часть международной трассы М-15 от Одессы до села Монаши. Известно, что только на разработку сметной документации готовы потратить полтора миллиона.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации открытого аукциона заказчиком стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Что необходимо сделать
Известно, что заказчик должен разработать план капитального ремонта 90 километров международной трассы М-15 Одесса — Рени от Одессы до села Монаши с заездом в порт "Черноморск" и город Белгород-Днестровский.
Какие работы необходимо провести
- топографо-гиодезические;
- инженерно-геологические;
- технико-экономические;
- обследование моста и земляного полотна.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.
Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.
В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные сооружения. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.
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