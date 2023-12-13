На Одесчине потратят полтора миллиона на тендерную документацию

Разработка тендерной документации. Фото: pixabay

В Одесской области планируется отремонтировать часть международной трассы М-15 от Одессы до села Монаши. Известно, что только на разработку сметной документации готовы потратить полтора миллиона.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона заказчиком стала Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что необходимо сделать

Известно, что заказчик должен разработать план капитального ремонта 90 километров международной трассы М-15 Одесса — Рени от Одессы до села Монаши с заездом в порт "Черноморск" и город Белгород-Днестровский.

Какие работы необходимо провести

топографо-гиодезические;

инженерно-геологические;

технико-экономические;

обследование моста и земляного полотна.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области планируют произвести капитальный ремонт детского сада. Известно, что на хранилище в селе, население которого составляет 2,5 тысячи человек, готовы потратить почти 150 миллионов гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.

В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные сооружения. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.