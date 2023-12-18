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На Одещині скасували скандальний тендер на ремонт школи за 85 мільйонів

18 грудня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині скасували скандальний тендер на ремонт школи за 85 мільйонів
Школа у Надлиманському. Фото: Google Maps
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Що відомо про тендер

Відомо, що факт реставрації школи за майже 85 мільйонів обурив небайдужих громадян, які шляхом протестів та звернень до ОВА скасували його.  

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Аукціон на ремонт школи на 300 учнів у селі Надлиманське за 84 мільйонів 761,6 тисячі гривень мав відбутися 8 грудня. Загалом у договорі було зазначено понад 600 видів робіт. 

Зазначимо, що Антимонопольний комітет розглянув скарги громадян, які наполягали на недоречності цього тендеру. Наразі правоохоронці вивчають деталі закупівлі. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, на Одещині провели черговий тендер на ремонт дороги. Йдеться про село Маринівка, де на відновлення шматка дорожнього полотна готові витратити понад мільйон гривень.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

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