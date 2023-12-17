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У селі на Одещині відремонтують шматок дороги за мільйон — ProZorro

17 грудня 2023 15:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У селі на Одещині відремонтують шматок дороги за мільйон — ProZorro
Ремонт дороги. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині провели черговий тендер на ремонт дороги. Йдеться про село Маринівка, де на відновлення шматка дорожнього полотна готові витратити понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

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Тендер на ремонт дороги 

За даними відкритого аукціону, замовником виступила Усатівська сільська рада Одеського району Одеської області, яка витратить на реконструкцію дороги 1 087 076 гривень. Додамо, що населення села складає 610 осіб. Також варто зазначити – закупівля була проведена без використання електронної системи, тобто без аукціону. Підряд віддали компанії ТОВ "ВІКБУД ЛТД". Згідно з даними ресурсу ОпенДатаБот, вона є виконавцем майже всіх закупівель вищезазначеної сільської ради. Роботи мають бути виконані до 31 грудня цього року. Варто відзначити, що у тендері немає переліку, що саме планують зробити. 

Закупівлі без використання електронної системи 

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник. 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, на Одещині планують відремонтувати мостовий перехід через Аджалицький лиман. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації під час війни готові витратити чотири з половиною мільйони.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень. 

Додамо, у селі Авангард Одеської області планують побудувати адміністративно-господарські споруди. Відомо, що витратити на роботи селищна рада готова понад 22 мільйони гривень. 

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