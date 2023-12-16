На Одещині розроблять план одного з мостів — скільки це коштуватиме

Мостовий перехід через Аджалицький лиман. Фото: google

На Одещині планують відремонтувати мостовий перехід через Аджалицький лиман. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації під час війни готові витратити чотири з половиною мільйони.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Деталі тендеру

Тендер на вибір підрядника для реконструкції мостового переходу був оголошений Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів. Початок аукціону — 26 грудня. Роботи мають бути виконані до 31 грудня 2024 року.

Що необхідно зробити

Відомо, що замовник має розробити план капітального ремонту мостового переходу через Аджалицький лиман (км 22+856) автомобільної дороги загального користування державного значення М-28 Одеса – Южне - (М-14) з під’їздами.

Які роботи необхідно провести

Для планування капітального ремонту мостового переходу через Аджалицький лиман (км 22+856) автомобільної дороги М-28 Одеса–Южне (М-14) необхідно провести наступні види робіт:

Топографо-гіодезичні роботи:

Знімання місцевості та території навколо мосту.

Визначення рельєфу та земельного покриву.

Інженерно-геологічні роботи:

Дослідження ґрунтів під опорами мосту.

Вивчення гідрогеологічних умов Аджалицького лиману.

Техніко-економічні роботи:

Розробка техніко-економічного обґрунтування ремонту, включаючи вартість матеріалів та робіт.

Аудит мосту та земляного полотна:

Оцінка технічного стану мостового спорудження.

Аналіз якості земляного полотна.

Додамо, що все лагодити та ремонтуватимуть стали під кінець року і намагаються якнайшвидше освоїти невитрачені за рік гроші, які можна було б спрямувати на допомогу військовим.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області планують відремонтувати частину міжнародної траси М-15 від Одеси до села Монаші. Відомо, що лише на розробку кошторисної документації готові витратити півтора мільйона.

Також ми писали, що у селі Дачне Одеського району оголосили тендер на будівництво протирадіаційного укриття у яслах. Відомо, що на захисне сховище у маленькому селі планують виділити понад 27 мільйонів гривень.

Додамо, у селі Авангард Одеської області планують побудувати адміністративно-господарські споруди. Відомо, що витратити на роботи селищна рада готова понад 22 мільйони гривень.