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В Одесской области разработают план одного из мостов — сколько это будет стоить

16 декабря 2023 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области разработают план одного из мостов — сколько это будет стоить
Мостовой переход через Аджалыкский лиман. Фото: google
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области планируют отремонтировать мостовой переход через Аджалыкский лиман. Известно, что только на разработку сметной документации во время войны готовы потратить четыре с половиной миллиона.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Детали тендера

Тендер по выбору подрядчика для реконструкции мостового перехода был объявлен Службой восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Он запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации – пять календарных дней. Начало аукциона – 26 декабря. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2024 года.

Что необходимо сделать

Известно, что заказчик должен разработать план капитального ремонта мостового перехода через Аджалыкский лиман (км 22+856) автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-28 Одесса – Южный (М-14) с подъездами.

Какие работы необходимо провести

Для планирования капитального ремонта мостового перехода через Аджалыкский лиман (км 22+856) автомобильной дороги М-28 Одесса-Южное (М-14) необходимо провести следующие виды работ:

Топографо-гиодезические работы:

  • Съемка местности и территории вокруг моста.
  • Определение рельефа и земляного покрова.

Инженерно-геологические работы:

  • Исследование грунтов под опорами моста.
  • Изучение гидрогеологических условий Аджалыкского лимана.

Технико-экономические работы:

  • Разработка технико-экономического обоснования ремонта, включая стоимость материалов и работ.

Аудит моста и земляного полотна:

  • Оценка технического состояния мостового сооружения.
  • Анализ качества земляного холста.

Добавим, что все чинить и ремонтировать стали к концу года и стараются как можно быстрее освоить неизрасходованные за год деньги, которые можно было бы направить на помощь военным.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области планируется отремонтировать часть международной трассы М-15 от Одессы до села Монаши. Известно, что только на разработку сметной документации готовы потратить полтора миллиона.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в небольшом селе планируют выделить более 27 миллионов гривен.

В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные сооружения. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.

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