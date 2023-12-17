В селе Одесской области отремонтируют кусок дороги за миллион — ProZorro

Ремонт дороги. Иллюстративная фотография. Фото: УНИАН

В Одесской области провели очередной тендер на ремонт дороги. Речь идет о селе Мариновка, где на восстановление отрезка дорожного полотна готовы потратить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Тендер на ремонт дороги

По данным открытого аукциона, заказчиком выступил Усатовский сельский совет Одесского района Одесской области, который потратит на реконструкцию дороги

1 087 076 гривен. Добавим, что население села составляет 610 человек. Также стоит отметить – закупка была произведена без использования электронной системы, то есть без аукциона. Подряд отдали компании ООО "ВИКСТРОЙ ЛТД". Согласно данным ресурса ОпенДатаБот, она является исполнителем почти всех закупок вышеупомянутого сельского совета. Работы должны быть выполнены до 31 декабря этого года. Стоит отметить, что в тендере нет перечня, что планируют сделать.

Закупки без использования электронной системы

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, выбранным заказчиком.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области планируют отремонтировать мостовой переход через Аджалыкский лиман. Известно, что только на разработку сметной документации во время войны готовы потратить четыре с половиной миллиона.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленьком селе планируют выделить более 27 миллионов гривен.

В селе Авангард Одесской области планируют построить административно-хозяйственные сооружения. Известно, что потратить на работы поселковый совет готов более 22 миллионов гривен.