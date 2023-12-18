На Одесчине отменили скандальный тендер на ремонт школы за 85 миллионов

Школа в Надлиманском. Фото: Google Maps

В Одесской области был отменен тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В громаде разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Известно, что факт реставрации школы почти за 85 миллионов возмутил неравнодушных граждан, которые путем протестов и обращений в ОВА отменили его.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Аукцион на ремонт школы на 300 учеников в селе Надлиманское за 84 миллиона 761,6 тысячи гривен должен был состояться 8 декабря. Всего в договоре было указано более 600 видов работ.

Антимонопольный комитет рассмотрел жалобы граждан, которые настаивали на неуместности этого тендера. В настоящее время правоохранители изучают детали закупки.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одесской области провели очередной тендер на ремонт дороги. Речь идет о селе Мариновка, где на восстановление куска дорожного полотна готовы потратить более миллиона гривен.

Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.