На Одесчине отменили скандальный тендер на ремонт школы за 85 миллионов
В Одесской области был отменен тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В громаде разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Известно, что факт реставрации школы почти за 85 миллионов возмутил неравнодушных граждан, которые путем протестов и обращений в ОВА отменили его.
Аукцион на ремонт школы на 300 учеников в селе Надлиманское за 84 миллиона 761,6 тысячи гривен должен был состояться 8 декабря. Всего в договоре было указано более 600 видов работ.
Антимонопольный комитет рассмотрел жалобы граждан, которые настаивали на неуместности этого тендера. В настоящее время правоохранители изучают детали закупки.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одесской области провели очередной тендер на ремонт дороги. Речь идет о селе Мариновка, где на восстановление куска дорожного полотна готовы потратить более миллиона гривен.
Также мы писали, что в селе Дачное Одесского района объявили тендер на строительство противорадиационного укрытия в яслях. Известно, что на защитное хранилище в маленькой деревне планируют выделить более 27 миллионов гривен.
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