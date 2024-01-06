На Одещині побудують укриття для школи за 56 мільйонів — Prozorro

ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 в м. Подільськ. Фото: google

У місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Тендер оголосив Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації. Укриття планують звести на території ЗЗСО І-ІІІ ст. № 3 по вул. Гетьманська, 63, м. Подільськ, Подільського р-ну, Одеської області. Роботи мають бути виконані до 21 грудня 2024 року. Закупівля здійснюється коштом обласного бюджету. Загальна сума фінансування робіт становить 56 069 148 грн. Додамо, що підрядника обрали без використання електронної системи.

Закупівлі без використання електронної системи

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.

Хто будуватиме укриття

Договір на будівництво споруди цивільного захисту уклали з ТОВ "Березівкаагрошляхбуд". Документи підписали 29 грудня минулого року, а саму закупівлю оприлюднили уже 3 січня 2024. Додамо, що тільки за цей рік вищезазначена компанія отримала півтори сотні тендерів на різні ремонтні роботи в області.

Що планують зробити

Детального списку проведених робіт не було опубліковано, а тільки загальний, який передбачає:

підготовчі роботи,

зовнішні електричні мережі,

дизельна електростанція,

зовнішні слаботочні мережі,

зовнішні мережі водопроводу та каналізації,

доброустрій території.

Тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося.

Також ми повідомляли, що у Бурлачій Балці, що на Одещині, планують побудувати нове укриття. Відомо, що на захисну споруду у селі, населення якого становить трохи понад 1000 людей, готові витратити 25 мільйонів гривень.

Додамо, що В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.