На Одесчине построят укрытие для школы за 56 миллионов — Prozorro

ЗЗСО I-III ст. №3 в г. Подольск. Фото: google

В городе Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика выбрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали на портале электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Тендер объявил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской облгосадминистрации. Укрытие планируют построить на территории ЗЗСО I-III ст. №3 по ул. Гетьманская, 63, г. Подольск, Подольского р-на, Одесской области. Работы должны быть выполнены до 21 декабря 2024 года. Закупка осуществляется на средства областного бюджета. Общая сумма финансирования работ составляет 56 069 148 грн. Добавим, что подрядчика выбрали без использования электронной системы.

Закупки без использования электронной системы

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.

Кто будет строить укрытие

Договор на строительство сооружения гражданской защиты заключили с ООО "Березовкаагродорстрой". Документы подписали 29 декабря прошлого года, а саму закупку обнародовали уже 3 января 2024 года. Добавим, что только за этот год вышеупомянутая компания получила полторы сотни тендеров на различные ремонтные работы в области.

Что планируют сделать

Подробный список проведенных работ не был опубликован, а только общий, который предусматривает:

подготовительные работы,

наружные электрические сети,

дизельная электростанция,

наружные слаботочные сети,

наружные сети водопровода и канализации,

благоустройство территории.

Тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.

Также мы сообщали, что в Бурлачьей Балке на Одесчине планируют построить новое укрытие. Известно, что на защитное сооружение в селе, население которого составляет немногим более 1000 человек, готовы потратить 25 миллионов гривен.

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение приняли на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.