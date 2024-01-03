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У 2023 році на Одещині скасували тендерів на 360 мільйонів — ОВА

3 січня 2024 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У 2023 році на Одещині скасували тендерів на 360 мільйонів — ОВА
Одесити вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів.Таке рішення ухвалили на засіданні робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. 

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За його словами, у 2023 році було перевірено понад 300 закупівель місцевих громад регіону. Всього вдалося скасувати 20 недоречних закупівель на 360 мільйонів гривень.

"Цьогоріч продовжимо розпочату роботу з повного викорінення у посадовців бажання неефективно витрачати бюджетні кошти. У пріоритеті — наші Захисники і Захисниці, і звичайно — Перемога!", — написав Кіпер. 

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням. 

Нагадаємо, в Одеській області скасували тендер на ремонт школи в Овідіопольському районі. У громаді розгорівся скандал через реконструкцію навчального закладу за 85 мільйонів у селі, населення якого становить менш як дві тисячі осіб.

Також ми писали, що вартість послуг з експлуатаційного утримання автомобільної дороги Київ-Одеса оцінили у понад 800 мільйона гривень. Відповідний тендер оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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