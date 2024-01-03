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В 2023 году в Одесской области отменили тендеров на 360 миллионов — ОВА

3 января 2024 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В 2023 году в Одесской области отменили тендеров на 360 миллионов — ОВА
Одесситы вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области аннулировали десятки неуместных во время войны тендеров. Такое решение было принято на заседании рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его словам, в 2023 году было проверено более 300 закупок местных общин региона. Всего удалось упразднить 20 неуместных закупок на 360 миллионов гривен.

"В этом году продолжим начатую работу по полному искоренению у чиновников желания неэффективно тратить бюджетные средства. В приоритете — наши Защитники и Защитницы, и конечно — Победа!", — написал Кипер.

Как сообщить о подозрительной закупке

Теперь о неуместных во время войны тендерах, которые объявляют в Одесской области, можно сообщить рабочей группе при ОВА "Прозрачность и подотчетность". Для этого необходимо сообщить о подозрительной закупке в форме по ссылке.

Напомним, в Одесской области был отменен тендер на ремонт школы в Овидиопольском районе. В общине разгорелся скандал из-за реконструкции учебного заведения за 85 миллионов в селе, население которого составляет менее двух тысяч человек.

Также мы писали, что стоимость услуг по эксплуатационному содержанию автомобильной дороги Киев-Одесса оценили более чем в 800 миллионов гривен. Соответствующий тендер объявила Служба обновления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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