На Одещині без аукціону обрали підрядника для зведення дитячого садка за 80 млн

Місце під будівництво садочка. Фото: Google Maps

У селі Таїрове Одеської області побудують новий дитячий садок. На дошкільний заклад, який передбачає 90 місць виділили понад 80 мільйонів. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а тендер розмістили уже вдруге.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що відомо про тендер

Замовником стало Державне підприємство "Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів". Першим тендером була передбачена сума 81 120 240 гривень. Аукціон мав відбутися у форматі відкритих торгів, але вони так і не відбулися через відсутність пропозицій. 27 грудня оголосили уже новий тендер, його сума знижена на 25 000 грн, всього – 81 095 210. Закупівлю провели без використання електронної системи й уклали договір з ПРАТ "ПМК -15" "ДУНАЙВОДБУД".

Що планують зробити

Демонтаж старих завалів.

Зведення монолітних стін.

Проведення комунікацій та гідро- пароізоляції;.

Встановлення вікон, шпаклювання та фарбування стін.

Повне оздоблення підлоги.

Установлення сантехніки та електрики.

Встановлення батарей.

Внутрішні косметичні роботи.

Відомо, що садок мають побудувати до 31 грудня 2025 року. У 2024-му проведуть роботи на суму — 40 000 000 грн, а у 2025 — 41 095 210 грн. Зазначимо, що населення села Таїрове налічує всього три з половиною тисячі осіб.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області під кінець року вирішили відреставрувати секції у дитячому садочку. Відомо, що Великодолинська сільська рада готова виділити на роботи понад 2 мільйони гривень.

Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень.