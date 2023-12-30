На Одещині без аукціону обрали підрядника для зведення дитячого садка за 80 млн
У селі Таїрове Одеської області побудують новий дитячий садок. На дошкільний заклад, який передбачає 90 місць виділили понад 80 мільйонів. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а тендер розмістили уже вдруге.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Що відомо про тендер
Замовником стало Державне підприємство "Одеська об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів". Першим тендером була передбачена сума 81 120 240 гривень. Аукціон мав відбутися у форматі відкритих торгів, але вони так і не відбулися через відсутність пропозицій. 27 грудня оголосили уже новий тендер, його сума знижена на 25 000 грн, всього – 81 095 210. Закупівлю провели без використання електронної системи й уклали договір з ПРАТ "ПМК -15" "ДУНАЙВОДБУД".
Що планують зробити
- Демонтаж старих завалів.
- Зведення монолітних стін.
- Проведення комунікацій та гідро- пароізоляції;.
- Встановлення вікон, шпаклювання та фарбування стін.
- Повне оздоблення підлоги.
- Установлення сантехніки та електрики.
- Встановлення батарей.
- Внутрішні косметичні роботи.
Відомо, що садок мають побудувати до 31 грудня 2025 року. У 2024-му проведуть роботи на суму — 40 000 000 грн, а у 2025 — 41 095 210 грн. Зазначимо, що населення села Таїрове налічує всього три з половиною тисячі осіб.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, в Одеській області під кінець року вирішили відреставрувати секції у дитячому садочку. Відомо, що Великодолинська сільська рада готова виділити на роботи понад 2 мільйони гривень.
Також ми писали, у селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.
Додамо, в Одеській області планують відремонтувати міст через річку Когильник. Відомо, що на складання проєктної документації Служба відновлення інфраструктури готова витратити 4,7 мільйона гривень.
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