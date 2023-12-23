У селі на Одещині побудують Центр безпеки громадян — скільки коштуватимуть роботи

Центр безпеки громадян. Фото: ГУ ДСНС

У селі Маяки Одеського району оголосили тендер на будівництво Центру безпеки громадян. Відомо, що на споруду планують виділити понад 35 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Замовником робіт виступає Департамент капітального будівництва та шляхового господарства Одеської ОВА. Початок аукціону призначено на 26 грудня, а роботи мають бути виконані до 31 серпня 2024. Загальна сума оголошеного тендеру — 35 561 586 грн. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.

Що планують зробити

Зведення монолітних стін;

Проведення комунікацій та гідро- пароізоляції;

Встановлення вікон, шпаклювання та фарбування стін;

Повне оздоблення підлоги;

Установлення сантехніки та електрики;

Встановлення батарей;

Внутрішні косметичні роботи;

Всього в договорі указано понад 700 різних видів робіт.

Що таке Центр безпеки громадян

Центр безпеки — це об’єкт інфраструктури громади, в якому можуть розміщуватися декілька служб, що забезпечують безпеку життєдіяльності населення: рятувальники ДСНС із диспетчерською, поліцейські та медики для реагування на екстрені випадки. Таких Центрів безпеки громадян в Україні до війни було збудовано понад 40, однак в Одеській області наразі цей центр може стати лише другим за рахунком. Перший — в Авангардівській ОТГ — це двоповерхова будівля площею майже 500 кв. метрів. Вартість його будівництва у свій час була майже 12 млн грн.

Зазначимо, що наразі невідомо чи узгоджені такі витрати на заплановане будівництво з профільною комісією, що слідкує за тендерами.

Більше про профільну комісію

В Одеській області анулювали десятки недоречних під час війни тендерів. Таке рішення ухвалили під час засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" разом із представниками органів місцевого самоврядування, силовим блоком та громадськістю.

Як повідомити про підозрілу закупівлю

Наразі про недоречні під час війни тендери, які оголошують в Одеській області, можна повідомити робочій групі при ОВА "Прозорість та підзвітність". Для цього необхідно повідомити про підозрілу закупівлю у формі за посиланням.